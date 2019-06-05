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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 5-6-2019

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:24 ص
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 5-6-2019
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 5-6-2019، تراوحت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 28 و34 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بينما سجل الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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