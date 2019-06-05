الجمعية التونسية لقرى أطفال س و س تتعهد بإعادة فتح 10بيوت مغلقة

تعهدت الجمعية التونسية لقرى أطفال س و س، ليلة الثلاثاء، بإعادة فتح 10 بيوت مغلقة بالقرى والاعتنناء أكثر بالاطفال فاقدي السند، وفق ما أكده المدير المدير الوطني للجمعية، فتحي معاوي، في بيان إعلامي حصلت (وات) على نسخة منه، وذلك على إثر الزيارة التي أداها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد لقرية س و س قمرت بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في البيان الاعلامي أن رئيس الحكومة قرر خلال هذه الزيارة أن تتكفل الدولة بدعم الجمعية بالمبلغ الذي كانت تتحصل عليه من الجمعية الدولية لقرى أطفال س و س والذي يقدر ب 3 مليون دينار، كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق نفس البيان، على استرجاع كامل مبلغ الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاتاوات الموظفة على الارساليات على الرقم 85510 لصالح الجمعية.

وقد تعهّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، بأن تحوّل الدولة كل الآداءات التي تم توظيفها وفق القانون على مبالغ الارساليات القصيرة التي وجهها المتبرعون التونسيون الى جمعية قرى SOS تونس إلى خزانة هذه الجمعية.

وقال الشاهد في تصريح صحفي عقب مشاركته اطفال قرية SOS قمرت عرضا مسرحيا غنائيا بمناسبة عيد الفطر المبارك "الحكومة ستدعم هذه القرى ونحن طبقنا ما يقتضيه القانون بخصوص توظيف آداءات على مبالغ الإرساليات القصيرة ونتعهد بتحويل كل مداخيل تلك الآداءات إلى خزينة قرى SOS ".