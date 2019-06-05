مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل 3 نجوم أهلاوية في الصيف

فجر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما طلب رحيل 3 نجوم من الفريق في الصيف.

وطلب لاسارتي من إدارة النادي الأهلي رحيل رامي ربيعة مدافع الأحمر في الموسم الجديد في ظل ضعف لياقته البدنية وكثرة إصابته في الفترة الماضية، بالإضافة لأحمد الشيخ في ظل وجود وفرة في مكانه، وأيضا جونيور أجايي مهاجم الفريق.

وأبلغ مدرب القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بقراره برحيل رامي ربيعة وضرورة ضم مدافع سوبر في الموسم الجديد لتدعيم خط الدفاع الأحمر، بالإضافة لحاجته لمهاجم مميز بدلا من أجايي.