بعد رحيله.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد نجم





ويرصد الفجر الفني أبرز معلومات عن الراحل..





1_ بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، واتجه بعد ذلك للمسرح الكوميدي.

2_ أسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به تحمل اسم "فرقة نجم".



3_ عُرضت له العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها "أنا أجدع منه ..في أمريكا" ، "عيطة عامل زيطة.. في لبنان والدنمارك"، "عفريت في الأكاديمية .. في السعودية"، "زغلول على المحمول .. سوريا والدنمارك"، وغيرها.



4-مسرحية "عش المجانين" أشهر ما قدمه علي خشبة المسرح، واشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل"، و حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.



5_ حققت مسرحية "النمر" أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح، و استمر عرضها منذ عام 2007 حتي عام 2010 .



6_ قدم مسرحيات كثيرة منها "زوجة واحدة لا تكفي، موزة وثلاث سكاكين، النمر، نجوم سوبر ستار، دليل الرجل المتزوج، واد عفريت، عبده يتحدي رامبو، المشاكس، اولاد دراكولا، أعقل يا مجنون، البلدوزر".



7_شارك في مجموعة من الأفلام منها "احترسي من الرجال يا ماما، قمر الزمان، انتهي الحب، ابدا لن أعود، حكايتي مع الزمان، مولد يا دنيا".



8_قدم مجموعة قليلة من الأعمال التليفزيونية منها سهرة تليفزيونية بعنوان "مع الاعتذار لعزوز، ورجل في البلكونو"، ومسلسل غابة من الأسمنت، والسيت كوم الكوميدي "ياسين في مستشفي المجانين، و زيزو 900".

9_ آخر ظهور له كان من خلال مسرحية "الأونطجي" في عام 2016.



10_تزوج من يسرية محمد عبد الجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد شريف.

رحل عن عالمنا صباح اليوم 5 يونيو الفنان الكبير محمد نجم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عاما.