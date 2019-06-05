بعد رحيله.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد نجم
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:30 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
رحل عن عالمنا صباح اليوم 5 يونيو الفنان الكبير محمد نجم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ75 عاما.
3_ عُرضت له العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها "أنا أجدع منه ..في أمريكا" ، "عيطة عامل زيطة.. في لبنان والدنمارك"، "عفريت في الأكاديمية .. في السعودية"، "زغلول على المحمول .. سوريا والدنمارك"، وغيرها.
4-مسرحية "عش المجانين" أشهر ما قدمه علي خشبة المسرح، واشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل"، و حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.
5_ حققت مسرحية "النمر" أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح، و استمر عرضها منذ عام 2007 حتي عام 2010 .
6_ قدم مسرحيات كثيرة منها "زوجة واحدة لا تكفي، موزة وثلاث سكاكين، النمر، نجوم سوبر ستار، دليل الرجل المتزوج، واد عفريت، عبده يتحدي رامبو، المشاكس، اولاد دراكولا، أعقل يا مجنون، البلدوزر".
7_شارك في مجموعة من الأفلام منها "احترسي من الرجال يا ماما، قمر الزمان، انتهي الحب، ابدا لن أعود، حكايتي مع الزمان، مولد يا دنيا".
8_قدم مجموعة قليلة من الأعمال التليفزيونية منها سهرة تليفزيونية بعنوان "مع الاعتذار لعزوز، ورجل في البلكونو"، ومسلسل غابة من الأسمنت، والسيت كوم الكوميدي "ياسين في مستشفي المجانين، و زيزو 900".
9_ آخر ظهور له كان من خلال مسرحية "الأونطجي" في عام 2016.
10_تزوج من يسرية محمد عبد الجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد شريف.
ويرصد الفجر الفني أبرز معلومات عن الراحل..
1_ بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، واتجه بعد ذلك للمسرح الكوميدي.
2_ أسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به تحمل اسم "فرقة نجم".
2_ أسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به تحمل اسم "فرقة نجم".
3_ عُرضت له العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها "أنا أجدع منه ..في أمريكا" ، "عيطة عامل زيطة.. في لبنان والدنمارك"، "عفريت في الأكاديمية .. في السعودية"، "زغلول على المحمول .. سوريا والدنمارك"، وغيرها.
4-مسرحية "عش المجانين" أشهر ما قدمه علي خشبة المسرح، واشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل"، و حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.
5_ حققت مسرحية "النمر" أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح، و استمر عرضها منذ عام 2007 حتي عام 2010 .
6_ قدم مسرحيات كثيرة منها "زوجة واحدة لا تكفي، موزة وثلاث سكاكين، النمر، نجوم سوبر ستار، دليل الرجل المتزوج، واد عفريت، عبده يتحدي رامبو، المشاكس، اولاد دراكولا، أعقل يا مجنون، البلدوزر".
7_شارك في مجموعة من الأفلام منها "احترسي من الرجال يا ماما، قمر الزمان، انتهي الحب، ابدا لن أعود، حكايتي مع الزمان، مولد يا دنيا".
8_قدم مجموعة قليلة من الأعمال التليفزيونية منها سهرة تليفزيونية بعنوان "مع الاعتذار لعزوز، ورجل في البلكونو"، ومسلسل غابة من الأسمنت، والسيت كوم الكوميدي "ياسين في مستشفي المجانين، و زيزو 900".
9_ آخر ظهور له كان من خلال مسرحية "الأونطجي" في عام 2016.
10_تزوج من يسرية محمد عبد الجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد شريف.
Advertisements
المزيد عن: وفاة محمد نجم محمد نجم جنازة محمد نجم
- في عيد ميلاد محمد نجم.. تعرف على سر جملته الشهيرة "شفيق يا راجل"
- في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن "رمضان السكري"
- في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن "مظهر أبو النجا"
- صحوة مسرحية في القطاع الخاص ببصمة "هنيدي" و"نجم" ومحمد صبحي
- انتصار: عرض مسرحية "الأونطجي" حتى الأسبوع بعد المقبل
- فى ذكرى رحيله.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل "الضيف أحمد"
- في عيد ميلاد محمد نجم.. هاجم صناع الكوميديا وحرم الفن قبل اعتزاله
- في ذكرى ميلاده.. أسرار لا تعرفها عن سمير غانم
- في ذكرى رحيل الضيف أحمد.. معلومات عن الضلع الثالث في فرقة "أضواء المسرح"