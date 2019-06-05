محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر بحضور أكثر من 20 ألف مصل

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أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بالساحة الرئيسية باستاد سوهاج الرياضي، بحضور أكثر من ٢٠ ألف مصلي من أبناء وأهالي سوهاج.



وأئم المصليين فضيلة الشيخ زين الدين العابدين المستشار الديني لمحافظة سوهاج، حيث ألقى خطبة العيد، متحدثا خلالها عن فضل يوم العيد وآداب الاحتفال به، لافتا إلى أنه يوم بهجة وسرور وجائزة من المولى سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، وقال " انه يجب على المسلم في هذا اليوم التزاور والتراحم وصلة الأرحام، وانهاء التشاحن والخصومات بين الناس.



ودعى الشيخ "زين" الى الإستمرار فى أعمال الطاعة، والعمل الصالح بعد إنتهاء شهر رمضان الفضيل، مضيفًا ان الاسلام يبث روح المحبة وروح التعاون، ومشيرًا الى فضل زكاة الفطر.



حضر صلاة العيد اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، والدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الامنية والشعبية والتنفيذية وعلماء الازهر الشريف والاوقاف، بحضور آلاف المصلين من أبناء محافظة سوهاج الذين توافدوا على استاد سوهاج الرياضى منذ الصباح الباكر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في اجواء من البهجة والسرور.

