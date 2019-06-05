أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 5-6-2019

استقرت أسعار الذهب المحلي في سوق الصاغة المصري اليوم الأربعاء 5-6-2019 وذلك بعد ارتفاعه بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس، وسجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 530 جنيهًا للجرام وسجلعيار 21 سعر 618 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 706 جنيهات، ووصل الجنيه الذهب إلى 4944 جنيها.





وعالميا، تماسكت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتدور قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا.



