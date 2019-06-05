محمد زيدان: مشاركة أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر أسعدني جدًا (فيديو)

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قال الكابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، إن دعوته لمشاركة أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر كان إحساس جميل بالنسبة له، وكان فخور به جدًا.



وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، على هامش الاحتفال بعيد الفطر مع أبناء الشهداء بمركز المنارة، اليوم الأربعاء، أنهم تواصلوا معه من وزارة الشباب والرياضة أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وكان سعيد جدًا بذلك، معقبًا: "قولت سبحان الله الخير بيجيب خير، حاجة أسعدتني جدًا وأنا واقف عند ربنا".



كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.



هذا، وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.

