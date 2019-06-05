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آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:22 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أدى  آلاف المصلين، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية.

وشهد الميدان، أجواء من الأفراح والاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وسط تواجد عدد كبير من السيدات والأطفال والرجال، وخاصة كبار السن التي افترشوا الطريق لأداء الصلاة. 

ولن تسع الساحة المقابلة للمسجد للمصلين، مما داعهم إلى مد طوابير الصلاة لأمتار بعيدة، في الوقت الذي حرصوا على التواجد بمصليتهم لأداء الصلاة.

آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
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