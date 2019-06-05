محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأمن ويشيد بالدور الكبير لرجال الشرطة

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد ووفد قيادات الشرطة الذى ضم مساعدى مديرى الامن وافرع مديرية الامن بالمحافظة، الذين نقلوا للمحافظ تهانى وزارة الداخليه والمديرية لمواطنى المحافظة بحلول عيد الفطر متمنين لبورسعيد ومواطنيها الرفعه والازدهار.



ومن جانبه أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات العظيمه للشرطة المصرية لحفظ الامن والامان بالوطن الغالى، ودورها الوطنى لتأمين محافظة بورسعيد ومواطنيها والحفاظ على اجواء الهدوء والاستقرار التى ترتكز عليها جميع مخططات التنمية الشاملة بالمحافظه.



وكان اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد قد شارك المحافظ وقيادات المحافظة التنفيذيه فى أداء صلاة العيد اليوم بساحة المعموره ولقاء المواطنين المحتفلين بالعيد عقب الصلاة.