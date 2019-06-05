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عاجل.. مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:19 ص
عاجل.. مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر
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أبورية حسين
 
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق سوهاج - البحر الأحمر، والذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنًا منهم 8 أطفال، لافتًا إلى وفاة طفلة، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد، مشيرًا إلى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ودعم أسرة الطفلة المتوفية، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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المزيد عن: مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس محافظ سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري
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