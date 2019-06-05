محافظ البحيرة يزور مرضى معهد أورام دمنهور ويهنئهم بالعيد (صور)

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زار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مرضى معهد أورام دمنهور، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تفقد التشغيل التجريبي لجهاز المعجل الخطى الجديد "اليكتا سينرجى" بتكلفة ٢٣ مليون جنية.



وأكد محافظ البحيرة، أن الجهاز الجديد هو ضمن عدد ٦ أجهزة تم توريدهم العام الماضي من وزارة الصحة والسكان لمراكز الأورام المختلفة وهو يمثل نقلة نوعية في علاج الأورام بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة وسوف يساهم في القضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يحتاجون للعلاج الإشعاعي وعلاج المرض بأحدث الوسائل وتقنيات العلاج العالمية.



وأضاف الدكتور رجب شريف مدير معهد أورام دمنهور، أنه قد تم تركيب الجهاز وتشغيله تشغيلًا تجريبيًا وسيتم تشغيله بكامل طاقته عقب أجازة العيد، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي ثلاثية الأبعاد وتقنية ( imrt ) والتي تعد من أدق أساليب العلاج الإشعاعي والجهاز يساهم في علاج حالات أورام المخ والجهاز العصبي وسرطان الرأس والرقبة والثدي والمستقيم والرحم.