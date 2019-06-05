بعد ضم يوفيتش.. ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

يعد النجم الإسباني إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من أبرز اللاعبين الذين لم يتضح بعد موقفهم من الرحيل أو البقاء عن الملكي في الصيف المقبل.

وأكد الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، أن هناك تطورات جديدة في هذا الشأن بعد ضم يوفيتش، حيث أن الريال على استعداد للسماع للعروض المقدمة من أجل إيسكو , في حين يعتبر اللاعب مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية .

وتسعى عدة أندية التوقيع مع اللاعب الإسباني هذا الصيف على رأسها يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، في حين أن النادي الملكي لن يتخلى عن اللاعب بمبلغ زهيد .

يذكر أن إيسكو صاحب الـ27 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2013 قادماً من ملقا، وخاض مع النادي الملكي 277 مباراة وسجل 48 هدفاً وصنع 52 آخرين، وتقدر قيمته السوقية بـ60 مليون يورو .