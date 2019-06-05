نصر سالم: أبناء القوات المسلحة يقدمون أرواحهم على خط النار من أجل مصر

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تعقيبًا على هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش، إنه حتى نحتفل اليوم بأبناء الشهداء، ومصر بأكملها تحتفل بالعيد، لنا أبناء في جميع حدودنا أعينهم لا تغمض، ويقدموا أرواحهم من أجل أن تعيش مصر في أمن واستقرار.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن أبنائنا من القوات المسلحة يقدمون أرواحهم على خط النار ليحفظوا لمصر أمنها واستقرار، مناشدًا المصريين بعدم ترديد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على ما يصدر عن المتحدث العسكري من بيانات رسمية، معقبًا: "سيبوا ولادنا يأدوا واجبنا ونحميهم بعدم ترديد الشائعات، وإفزاع أهاليهم عليهم".



وأشاد باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء ومصابي العمليات، منوهًا إلى أن هجوم العناصر الإرهابية في هذا التوقيت هدفه أن ينكدوا على المصريين يوم عيدهم، موضحًا أن الإرهاب مازال موجود في سيناء؛ نظرًا لطبيعة الأرض هناك.

