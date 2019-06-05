آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:13 ص
ولاء غنيم
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أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الفرحة.
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