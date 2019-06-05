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آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:13 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
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ولاء غنيم
 
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أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الفرحة. 
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في العمرانية (صور)
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