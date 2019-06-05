سر رد فعل محمد صلاح الغاضب تجاه الصحفيين والجماهير

انفجر الدولي المصري محمد صلاح، غاضبا بعد فشله في أداء صلاء العيد بمسقط رأسه اليوم الأربعاء، ليخرج نجم ليفربول الإنجليزي عن صمته بتغريدة نارية.

وقال صلاح: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

وكان صلاح قد حرص على السفر إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأهل قريته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي.





وتجمع المئات من أهالي قرية نجريج بمحافظة الغربية، أمام منزل اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ومنعوه من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفوجئ صلاح بحصار جماهيري أمام منزل عائلته في مسقط رأسه، ما جعل قوات الأمن تحاصر المنزل منعًا لاقتحامه من جانب الجماهير التي ترغب في التصوير مع نجم ليفربول.

ورفضت قوات الأمن خروج صلاح من منزله لأداء صلاة العيد وهو ما فجر ثورة غضب النجم الدولي الذي خرج عن صمته عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ وكتب فيها أن ما حدث من الجماهير وبعض الصحفيين ليس حباً ولكنه عدم احترام خصوصية.