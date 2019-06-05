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وكيل تموين الفيوم: توفير جميع السلع التموينية بمنافذ البيع

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:03 ص
وكيل تموين الفيوم: توفير جميع السلع التموينية بمنافذ البيع
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ريهام على
 
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قال المحاسب عبد الفتاح محمود شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم، بأن المديرية انتهت من خطة العيد الفطر المبارك، وأعلنت حالة الطوارئ بالمديرية منذ يوم الوقفه وحتي السبت القادم، ومن أهما تحديد مواعيد المخابز وتعديلها لتعود في موضعها الطبيعي عقب الانتهاء من إجازة العيد، علي أن تبدأ العمل في الخامسه صباحا، حتي نهاية الحصه لكل مخبز تمويني.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح خاصه لبوابة "الفجر" بأنه المديرية قامت بتوفير كميات الدقيق الفاخر بجميع محلات لاعداد الكحك لهذا العام، وتوافر الكحك بجميع المنافذ التموينية بسعر 60 جنيها للكيلو، مشيرا بأنه تم توفير جميع السلع التموينية بمنافذ البيع للسلع الاساسي كالارز والزيت والسكر، حيث تقوم المديرية بجميع بتدابير احتياجات المحافظة، بمبلغ 111 مليون جنيها بيستفيد منهم 2 مليون و400 مواطن فيومي بواقع 50 جنيها للفرد، تتوزع في 1311 منفذ تاجر تمويني، و180 فرع من فروع جمعيتي.

وأضاف " شرف" بأن هناك معارض للسلع التموينية بكل المراكز والتي تم اقامتها منذ بداية رمضان ولا زالت ممتده وموجوده وجميع السلع متوفرة واللحوم، حيث يوجد 68 منفذ لجميع اللحوم السودانية والمبرده بسعر 80 جنيها للكيلو ويوجد في كل مركز عدد من الشوادر لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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