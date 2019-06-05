محافظ البحر الأحمر يستقبل المهنئين بعد الفطر المبارك (فيديو وصور)





استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، لفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين المسيحى والإسلامى، الذين حضروا لتقديم التهانى بمناسبة عيد الفطرالمبارك.وجه محافظ البحر الأحمر التهنئة لجموع المصريين عامة وشعب البحر الأحمر خاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم مصر بالاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.وتقدم بالشكر لجميع الحضور على تبادل التهانى وبث روح الفرحة والبهجة، وخص بالذكر رجال الدين المسيحى، ورجال الدين الإسلامى.وأكد على رفع حالات الاستعداد فى الأجهزة الخدمية بالبحر الأحمر، مشددًا على أهمية ظهور المحافظة بالوجه المشرق والمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية فى الداخل والخارج.وتقدم اللواء أحمد عبد الله بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيًا أن يوفقه الله بما فى صالح مصرنا الحبيبة، كما هنأ رجال الشرطة، مشيدًا بدورهم البارز فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة السياحية، وأيضًا بالتهنئة إلى أبطال القوات المسلحة - العين الساهرة من أجل الحفاظ على تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.