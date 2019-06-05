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شاهد.. أهالي عزبة النخل يحتفلون بعيد الفطر على الأغاني الشعبية (فيديو)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:52 ص
شاهد.. أهالي عزبة النخل يحتفلون بعيد الفطر على الأغاني الشعبية (فيديو)
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بلال أحمد
 
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احتفل أهالي عزبة النخل، بعيد الفطر المبارك، على أنغام الأغانى الشعبية وسط حالة من الفرحة عقب أداء صلاة العيد مباشرة. 


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المزيد عن: عيد الفطر المبارك الأغانى الشعبية أهالي عزبة النخل
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