شاهد.. أهالي عزبة النخل يحتفلون بعيد الفطر على الأغاني الشعبية (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:52 ص
بلال أحمد
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احتفل أهالي عزبة النخل، بعيد الفطر المبارك، على أنغام الأغانى الشعبية وسط حالة من الفرحة عقب أداء صلاة العيد مباشرة.
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