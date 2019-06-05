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وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ القليوبية بعيد الفطر (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:53 ص
وفد من الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ القليوبية بعيد الفطر (صور)
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محمد نبيل
 
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استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قبل قليل وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية، وذلك بحضور الأنبا مكسيموس أسقف مطرانية بنها وقويسنا والقس ايميل انور راعى الكنيسة الانجيلية بالقليوبية وعدد من الاباء الكهنة والقساوسة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.


ورحب المحافظ بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.


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