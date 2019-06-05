شاهد.. احتفالات المواطنين بعد أداء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود (فيديو)

احتفل الآلاف من المواطنين بساحة مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط انتشار عدد كبير من بائعي البلالين وغزل البنات وألعاب الأطفال.





وتشهد محيط المنطقة استنفار أمني مشدد من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وسط حالة من السعادة وتبادل التهاني بين المواطنين.



