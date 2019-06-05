لوحة بالزهور الطبيعية فى حديقة مستشفي أطفال المنصورة احتفالا بالعيد





احتفل مستشفي الأطفال الجامعى بالمنصورة فى محافظة الدقهلية بعيد الفطر المبارك، بتصميم لوحة بالزهور الطبيعيه بالحديقه الأمامية ‏بالمستشفى لادخال البهجة على المرضى وأسرهم، من إبداع قسم الحدائق وقسم العلاقات العامة.يشار إلى أنه أدى المهندس مختار الخولي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية صلاة عيد الفطر المبارك بالإنابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، بمسجد النصر في المنصورة، بحضور اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد.وألقى الشيخ طه زيادة خطبة العيد، مشيرا إلى فضل المحبة والتآخي والتوحد صفا واحدا وأن العيد يعد بشري للصائم وأن الرسول الكريم قال للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم ملاقاة الله، مؤكدا أن كل أمة لها يوم تعتز به ولكن أمة الإسلام خصص الله لها يوم الفطر ويوم الأضحى لتفرح الأمة،وتسود البهجة والفرح والسرور.وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن أول بيان للرسول حينما دخل المدينه بعد الهجرة طالب خلاله أهل المدينة بأن يفشوا السلام ويطعموا الطعام ويصلوا الأرحام، ودعا زياده بأن ينعم الله علي مصر وأهلها بالأمن والأمان وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة والشرطة.وعقب صلاة العيد نقل السكرتير العام للمحافظة إلى مواطني الدقهلية خالص تهاني محافظ الدقهلية بالعيد، معبرا لهم عن حب وتقدير المحافظ لشعب الدقهلية، كما بعث نيابة عن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بخالص التهاني والأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدوام التوفيق في مسيرة الرخاء والتقدم التي يقودها.شارك في أداء الصلاة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ورئيس حي شرق المنصورة ولفيف من قيادات الأزهر والأوقاف وجموع المواطنين من أبناء الدقهلية.