علي معلول يقترب من خلافة نجم الزمالك في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، عن دخول الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي دائرة اهتمامات نظيره أهلي جدة، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن معلول يأتي ضمن الأسماء التى يسعى الأهلى للتعاقد مع أحدها خلال الفترة المقبلة فى مركز الظهير الأيسر.

جدير بالذكر أن الدولى المصرى محمد عبد الشافى قد انتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية الموسم المنقضى، ويبحث الأهلى عن بديله على الرغم من التعاقد مع خالد البركة لاعب الحزم.