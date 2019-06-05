كارثة في الإسكندرية.. انهيار عقار من 3 طوابق في أول أيام العيد (صور)

انهار صباح اليوم الأربعاء، عقار مكون من 3 طوابق بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.





ورد بلاغ لحي غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال في تمام الرابعة صباحا بشان سقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان حارة السلام من شارع التوفيقية منزل رقم 3.





وعلى الفور انتقلت رئاسة الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة أشغال الطريق وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبالمعاينة على الطبيعية تبين أن العقار 3 حارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وقد انهار العقار حتى سطح الأرض بدون إصابات، والعقار خالي تماما من السكان والمنقولات.





كما تبين أن العقار المجاور 1 حارة السلام مكون من دور ارضي بالإضافة لدورين علويين وخالي تماما من السكان والمنقولات ومهجور ويمثل خطورة داهمه على المارة والأرواح، وقد صدر للعقارين المذكورين قرارات هدم من الحى ولم تنفذ وقد تم تسديد المحضر رقم 27452019 إداري مينا البصل لاستدعاء ملاك العقارين المذكورين والتنبيه عليهم واخد التعهد اللازم بسرعة تنفيذ تلك القرارات حسب منطوقها وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ، وإبلاغ شركة الكهرباء بأعمال شئونها حيال الكابل المتدلي وإخلاء سكان العقارات المقابلة (1،3) حارة السلام دون منقولات وذلك لحين العرض على السيد مهندس المنطقة للاختصاص واتخاذ اللازم قانونا.



