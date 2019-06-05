"الدفاع المدني" تحذر من الألعاب النارية: ينتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:40 ص
الفجر السعودي
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من
مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد
الفطر.
وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب
النارية ينتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، وغير ذلك، ما يتسبب
في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام
المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال
أو الشباب لهذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال
أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات،
فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن
العامة أو المنازل أو الاستراحات.
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