محافظ الغربية ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد السيد البدوى (صور)





أدى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأحمدى بمدينة طنطا وسط حشد كبير من المصليين الذى تجاوز الآلاف من أهالى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء أحمد عتمان مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وحامد هبيله السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى والدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والتشريعية.وعقب الصلاة ألقى الشيخ أحمد المداح إمام المسجد خطبة العيد التى تحدث خلالها عن فضل صيام شهر رمضان وليلة القدر وأجر وثواب زكاة الفطر الواجبة على المسلمين، كما أشار إلى أهمية الاجتهاد فى طاعة الله عز وجل مطالبًا الجميع بصلة الأرحام والإلتزام بالأخلاق الحميدة.كما التقى محافظ الغربية بالمواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة وأن يديم نعمة الأمن والإستقرار على مصرنا الحبيبة وأن يحفظ شعبها وقيادتها من كل سوء.