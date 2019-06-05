شاهد.. الممثلة السورية سلافة معمار تجري عملية جراحية (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:43 ص
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نشرت الفنانة السورية سلافة معمار مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثناء تصويرها مسلسل "مسافة أمان" الذي عرض في شهر رمضان.
وظهرت سلافة في الفيديو وهي تجري عملية جراحية لمريض بين يديها، تخيط جرحه مرتدية قفازات الطبيب، وإلى جانبها أحدهم يحاول تعليمها ما يجب عليها فعله.
ولعبت سلافة في المسلسل دور جراحة أعصاب، وكان لا بد لها من أن تتقمص الشخصية حتى النهاية وتدخل غرفة العمليات وتجري الجراحة.
سلافة نشرت الفيديو وأرفقته بتعليق: "خلف الكواليس" باللغة الإنجليزية، ما يعني أن الفيديو التقط من كواليس مسلسل "مسافة أمان".
Behind the scenes #مسافة_أمان #سلافة_معمار #سلام @AllaithOHajjo pic.twitter.com/xHyFhPiKXA— Sulafa Memar (@sulafamemar7) June 4, 2019
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