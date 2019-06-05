ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. الممثلة السورية سلافة معمار تجري عملية جراحية (فيديو)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:43 ص
شاهد.. الممثلة السورية سلافة معمار تجري عملية جراحية (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشرت الفنانة السورية سلافة معمار مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثناء تصويرها مسلسل "مسافة أمان" الذي عرض في شهر رمضان.

وظهرت سلافة في الفيديو وهي تجري عملية جراحية لمريض بين يديها، تخيط جرحه مرتدية قفازات الطبيب، وإلى جانبها أحدهم يحاول تعليمها ما يجب عليها فعله.

ولعبت سلافة في المسلسل دور جراحة أعصاب، وكان لا بد لها من أن تتقمص الشخصية حتى النهاية وتدخل غرفة العمليات وتجري الجراحة.

سلافة نشرت الفيديو وأرفقته بتعليق: "خلف الكواليس" باللغة الإنجليزية، ما يعني أن الفيديو التقط من كواليس مسلسل "مسافة أمان".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي