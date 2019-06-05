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الكشافة البحرية بالسويس تحتفل مع المواطنين بعيد الفطر المبارك (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:38 ص
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أبوبكر عبد المعز
 
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احتفل اعضاء جمعية الكشافة البحرية فرع السويس، مع المواطنين عقب صلاة عيد الفطر المبارك بساحة شركة النصر للبترول من خلال توزيع فشار وحلوى على الاطفال والمواطنين عقب الصلاة.

انتشر اعضاء الكشافة البحرية بزى موحد فى كافة انحاء الساحة شركة النصر للبترول وقاموا بتوزيع حلوى على المواطنين وبعض الالعاب للاطفال الموجودين مع ذويهم لاداء صلاة عيد الفطر المبارك.

يذكر ان عدد الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بمحافظة السويس عددها 63 ساحة، وفى الأماكن المفتوحة القريبة من التجمعات السكنية بمختلف الأحياء الخمسة. 


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