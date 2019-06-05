 شاهد.. كيف احتفل أهالي مصطفى محمود بعيد الفطر؟

احتفل مئات المواطنين من أهل المهندسين ومنطقة مسجد مصطفى محمود بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة؛ حيث انتشرت الألوان والبلالين ومظاهر الفرحة بالميدان.





كما حرص على الاحتفال كبار السن والأطفال والسيدات والرجال، وسط انتشار بائعي لعب الأطفال والزينة.





وكان أدى المئات من أهل المنطقة صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المسجد.





جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار لأفراد الأمن بمحيط الميدان وساحة المسجد، وانتشار لأجواء الفرحة والألوان ومظاهر الاحتفال.





وتوجهت مئات الأسر والأطفال والسيدات وكبار السن لساحة المسجد لأداء الصلاة، وسط توافد كبير للمواطنين، الذين اعتادوا على أداء صلاة العيد بساحة مسجد السيدة زينب منذ عشرات السنين.





وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء أمس الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك بمصر، وفقًا لدار الإفتاء المصرية.