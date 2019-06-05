ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:23 ص
عاجل.. الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة
السيسي يتناول الإفطار مع أبناء الشهداء
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجبة الإفطار مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.

كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.

وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
Advertisements
المزيد عن: مفتى الجمهوريه عيد الفطر المبارك صلاه عيد الفطر المبارك السيسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي