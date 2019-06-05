مدير أمن المنوفية يؤدي صلاة العيد باستاد شبين الكوم الرياضي (صور)

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قام اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير ومدير أمن المنوفية، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك باستاد شبين الكوم الرياضي، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية الشيخ أحمد عبد المؤمن.



بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المصلين والمحتفلين بالعيد ولفيف من الضباط والأفراد والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ووجه "أبو زامل" التهنئة للشعب المصري بمناسبة العيد.