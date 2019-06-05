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عاجل.. أكرم حسني وعلي ربيع يشاركان تامر حسني دويتو غنائي أمام السيسي ضمن احتفالية تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:14 ص
عاجل.. أكرم حسني وعلي ربيع يشاركان تامر حسني دويتو غنائي أمام السيسي ضمن احتفالية تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة
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شارك الفنان أكرم حسني وعلي ربيع تامر حسني دويتو غنائي امام السيد الرئيس ضمن احتفالية تكريم اسر شهداء الجيش والشرطة.

وحضر الاحتفال بعيد الفطر، ابناء الشهداء ومصابي العلمليات. 

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.

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