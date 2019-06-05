عاجل.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء شهداء الجيش والشرطة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:14 ص
نعيم يوسف
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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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