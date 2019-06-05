بحضور السيسي .. تامر حسني يشارك بالغناء في احتفال عيد الفطر وسط أبناء الشهداء (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:05 ص
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شارك الفنان تامر حسني، بالغناء في احتفال عيد الفطر بمركز المنارة، الذي يشرقه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن بالحضور.
وحضر الاحتفال بعيد الفطر، ابناء الشهداء ومصابي العلمليات.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.
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