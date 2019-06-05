مسارح العرائس تنتشر في شوارع بورسعيد لإسعاد الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور)

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شهدت شوارع محافظة بورسعيد العديد من مظاهر الاحتفال،وذلك في اليوم الاول من ايام عيد الفطر المبارك.



ورصدت كاميرا "الفجر"، مسرح للعرائس بشارع طرح البحر، وشهد المسرح اقبالًا كثيفًا من الأهالي الذين حرصوا علي اسعاد اطفالهم، قامت العرائس باللعب مع الاطفال والتقاط الصور التذكارية، كما حرص الاطفال كذلك على المرح واللعب معهم.





وخلال الاحتفالية تم توزيع البلالين والالعاب علي الاطفال في جو من البهجة والسرور.



وأدى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات الرسمية التي أعلنت عنها مديرية الأوقاف بالمحافظة والتي زينتها محافظة بورسعيد لاستقبال المصلين، وذلك في جو من البهجة والسعادة والسرور.



كما أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف، وعددًا من القيادات الامنية والتنفيذية الصلاة في ساحة المعمورة بحي الشرق.



وشهدت محيط ساحات الصلاة تشديدات أمنية مكثفة، كما انتشر رجال المرور بشكل كبير لتسهيل الحركة المرورية، وانتشرت كذلك سيارات الاسعاف والمطافئ تحسبًا لحدوث أي طوارئ.