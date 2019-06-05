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مواطن سعودي يوزع "بلالين وغزل البنات" على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:08 ص
مواطن سعودي يوزع بلالين وغزل البنات على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)
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أية حمروشي
 
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مواطن سعودي يوزع "بلالين وغزل البنات" على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)
مواطن سعودي يوزع "بلالين وغزل البنات" على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)
مواطن سعودي يوزع "بلالين وغزل البنات" على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)
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