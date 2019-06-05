مواطن سعودي يوزع "بلالين وغزل البنات" على الأطفال بساحة مسجد مصطفى محمود (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:08 ص
أية حمروشي
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