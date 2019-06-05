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بحضور السيسي.. تامر حسني يقدم "هتكبر" و"أنا مصري" لأبناء شهداء الجيش والشرطة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:03 ص
بحضور السيسي.. تامر حسني يقدم هتكبر وأنا مصري لأبناء شهداء الجيش والشرطة
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نعيم يوسف
 
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قدم الفنان تامر حسني، ثلاثة عروض فنية، بينها "هتكبر"، أنا مصري" "ذا فويس كيدز"، أثناء احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.

كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.

هذا، وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.


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