آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 443 ساحة في القليوبية (صور)

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أدى آلاف المصلين بمحافظة القليوبية، صلاة عيد الفطر في 443 ساحة للصلاة بمدن ومراكز المحافظة، المختلفة وسط إقبال كبير من المواطنين على أداء صلاة العيد من مختلف الشباب والاطفال والسيدات.



واكد محافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق انه تم رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين وإفساح المجال أمام الإستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام العيد.



وكلف مسئولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء فى الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين.





ووجه بتكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الإستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة وخاصة الأسماك الطازجة والمملحة، موجهًا مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.







وشدد على رؤساء شركتى المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة، مكلفًا مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والإنضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية.





وكلف بتجهيز الحدائق العامة لفتحها امام الجمهور، وتكثيف الحملات علي الأسواق والمخابز، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق والنظافة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أول بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يوميًا من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.





وأوضح " مرزوق" أنه تم إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر، لافتًا إلى إعداد خطة للتفتيش علي المخابز للتأكد من توافر الخبز بالصلاحيات طوال ايام العيد وترتيب حملات مفاجئة طوال 24 ساعة وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار، وتكثيف حملات المراقبة على الأغذية بالمراكز والمدن والقرى.





وقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تتلقي الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات علي مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اية امور هامة قد تحدث.



وفي ذات السياق أدى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها،بحضور اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير المباحث بالمديرية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حمدي الطباح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،والأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.