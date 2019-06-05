آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)

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حرص الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، على الخروج في الشوارع عقب صلاة العيد، لمعايدة أقاربهم وجيرانهم، قبل شروق الشمس، وارتفاع درجات الحرارة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الأقصر، متوقعة الصغرى منها 32 والعظمى 46 درجة.



كما شهدت سماء المحافظة ظهور السحب المتوسطة، والتي حجبت الشمس في بداية شروقها، مما جعل العديد من الأهالي يجوبون الشوارع، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.



وأدى عشرات الآلاف من أهالي الأقصر، صلاة العيد في 49 ساحة تم تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف، من بينهم نحو 12 ألف في ساحة أبو الحجاج، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.