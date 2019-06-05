ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:55 ص
آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)
Advertisements
طباعة
طاهر الحساني
 
Advertisements
حرص الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، على الخروج في الشوارع عقب صلاة العيد، لمعايدة أقاربهم وجيرانهم، قبل شروق الشمس، وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الأقصر، متوقعة الصغرى منها 32 والعظمى 46 درجة.

كما شهدت سماء المحافظة ظهور السحب المتوسطة، والتي حجبت الشمس في بداية شروقها، مما جعل العديد من الأهالي يجوبون الشوارع، على عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.

وأدى عشرات الآلاف من أهالي الأقصر، صلاة العيد في 49 ساحة تم تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف، من بينهم نحو 12 ألف في ساحة أبو الحجاج، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)
آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)
آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)
آلاف الأقصريين يتبادلون التهاني في الشوارع بمناسبة عيد الفطر قبل ارتفاع درجات الحرارة (صور)
Advertisements
المزيد عن: معايدة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي