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بـ"الجلباب الأبيض".. مواطنو عزبة النخل يؤدون صلاة عيد الفطر (فيديو)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:53 ص
بـالجلباب الأبيض.. مواطنو عزبة النخل يؤدون صلاة عيد الفطر (فيديو)
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مينا صلاح
 
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أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك داخل ساحة عزبة النخل في محافظة القاهرة، منذ قليل، وحرص المصلون عقب تأدية الصلاة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.


وشهدت الساحة توافد عدد من الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، مرتدين الملابس الزاهية والجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين.

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