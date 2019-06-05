ننشر نص كلمة وكيل أوقاف كفر الشيخ خلال عيد الفطر المبارك

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قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: لقد أمرنا الله عز وجل أن نحتفل بهذا اليوم الطيب المبارك، فكيف كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يحتفل بهذا اليوم، وكيف كان الصحابه رضوان الله تعالي عليهم أجمعين يحتفلون بعيد الفطر المبارك.



وأضاف الفقي، في خطبة العيد التي ألقاها بساحة مسجد الإستاد الرياضى بعاصمة كفر الشيخ، أن المتأمل لسيرته صلي الله عليه وسلم يجد أن برنامجا، يتكون من ثلاث مراحل كان يحرص عليه رسول الله، المرحله الاولي لقد كان صلي الله عليه، وسلم يصل الرحم وهو قدفي ذلك ينفذ ما أمره الله عز وجل" أن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي " ثم يترجم لنا ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقول في الحديث الشريف" من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر،مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.



وتابع وكيل وزارة الأوقاف: إسلامنا الحنيف يأمرنا بالموده والرحمه فابالموده والرحمه نستطيع أن نقيم،مجتما اسلاميا من سماته التعاون من أجل البر والتقوى" وتعاونوا علي البر والتقوى ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان. ولا سبيل الي ذلك الا بالاعتصام بكتاب الله وسنه،نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، فالإنسان الذي يحب أخاه المسلم يكون تحت ظل الرحمن يوم القيامه قال صلي الله عليه،وسلم " سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعه الله تعالي ورجل قلبه،معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.



وأوضح أن المرحلة الثانية هي العفو والصفح، والعافين عن الناس هم أهل الفضل الذين ينطلقون سراعا الي الجنه فيقال لهم من انتم وما كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا واذا اسئ إلينا غفرنا فيقال لهم ادخلوا الجنه فنعم أجر العاملين، والمرحله الثالثه، أكرامه لليتيم فرسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الذي ولد يتيما يبين لنا خير البيوت عند الله فيقول" خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم وشر البيوت بيت فيه يتيم مهان كأن هذا البيت الذي فيه يتيم مكرم مسجد عند الله عز وجل ترفرف عليه السكينة وترفرف عليه الملائكه بأجنحه من نور.



وأكد الفقي، أن الأعياد شرعت للفرح والابتهاح وإدخال السرور علي قلوب الناس، مقدمًا التهنئة لأبناء محافظه كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك، كما قدم التهنئه لرجال لقوات المسلحه والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

متمنيا لمصر الاستقرار والهدوء والاستمرار والرياده، مؤكدًا أن أخلاق رمضان يجب أن تستمر معنا. فمدرسه الصوم تعلمنا منها الصبر وتهذيب النفوس وترويضها والعطف علي المساكين والفقراء.



جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميدطه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، وكافة قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية خلال أداء صلاة العيد فى ساحة مسجد الإستاد بعاصمة المحافظة، وسط المئات من ابناء كفر الشيخ.