محافظ القليوبية ومدير الأمن يصليان العيد بمسجد ناصر ببنها (صور)

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أدى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر بمدينة بنها،بحضور اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير المباحث بالمديرية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور حمدي الطباح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،والأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.



وتناولت الخطبة العيد صلة الأرحام وزيارة المرضى ونبذ المشاحنات والتعاون على البر والتقوى ومايجب أن يفعله المسلمين في هذا اليوم.



وحرص المواطنون على تهنئة المحافظ بالعيد عقب الصلاة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وداعب المحافظ عقب الصلاة الأطفال الصغار ووزع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجا بالعيد.



ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة على مستشفيات المحافظة وعدد من دور الأيتام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتقديم التهنئة للأبناء الأيتام في يوم العيد.



وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز كل الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها، منها القناطر الخيرية ومدينة بنها.



وأكد أنه تم أداء صلاة العيد بمختلف 443 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمشاركة امام وخطيب كل ساحة والاحتياطي له.