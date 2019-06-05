محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر باستاد دمنهور (صور)

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أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير الأمن، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الإستاد الرياضى بدمنهور.



وتناولت خطبة العيد لفضيلة الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، فضل الثواب الكبير الذي أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه في رمضان بالفرحة بالعيد، مؤكدا على أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.



وتقدم محافظ البحيرة بخالص التهانى لشعب المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.



مؤكدًا أن في هذه المناسبة السعيدة يعاهد شعب محافظة البحيرة بإستمرار البذل والعطاء لتلبية كافة إحتياجاتهم ومطالبهم، مشيرًا إلي أن الأيام القادمة ستحمل معها الخير لمصر كلها بتكاتف الجميع ووقوف الشعب العظيم خلف قيادته الحكيمة والتوحد صفًا واحدًا لجنى ثمار خطط وبرامج التنمية والإصلاح.



كان قد أكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي، بالإضافة إلى ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.