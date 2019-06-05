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آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:47 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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توافد الآلاف من المواطنين على ساحة زيد بن حارثة بحى الاربعين بمحافظة السويس، لآداء صلاة عيد الفطر المبارك وهذة الساحة تعد من اكبر الساحات التى تخدم على منطقة العبور وحى الكويت ومساكن شل ومساكن 24 اكتوبر وكفر احمد عبدة وامتلت الساحة منذ الساحات الاولى من صباح يوم الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن توافد عدد الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بمحافظة السويس عددها 63 ساحة، وفى الأماكن المفتوحة القريبة من التجمعات السكنية بمختلف الأحياء الخمسة.

وشهدت الساحات انتشار سيارات الإسعاف، ووجود الشباب المتطوعين على توزيع الحلوى والهدايا والاف البالونات على الأطفال، وقاموا مجموعة من الشباب برسم الألوان المبهجة على وجوه الاطفال فرحة بالعيد.
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة زيد بن حارثة بالسويس (فيديو وصور)
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