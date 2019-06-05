محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد الاستاد ويهنئ المواطنين (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:46 ص
الفجر
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أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، اللواء محمد عمار، مدير ادارة البحث الجنائى بالمحافظة، اللواء ياسر الحاج على، مدير ادارة الأمن الوطنى، العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعددًا ن وكلاء الوزارات والتنفيذين، واعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الاستاد الرياضى، بعاصمة المحافظة، حيث تم تجهيز الساحة بكافة الترتيبات من قبل مديرية الأوقاف.
وشارك المحافظ والقيادات المئات من ابناء المحافظة صلاة العيد وصافح الأطفال ومواطنين، والقى الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة العيد،
يذكر ان مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، جهزت 357ساحة منتشرة فى ارجاء المحافظة لأداء صلاة العيد، محذرة من اى خروج على تعليمات الوزارة، مؤكدة على تعيين إمامين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر إحتياطى.
وشارك المحافظ والقيادات المئات من ابناء المحافظة صلاة العيد وصافح الأطفال ومواطنين، والقى الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة العيد،
يذكر ان مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، جهزت 357ساحة منتشرة فى ارجاء المحافظة لأداء صلاة العيد، محذرة من اى خروج على تعليمات الوزارة، مؤكدة على تعيين إمامين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر إحتياطى.
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