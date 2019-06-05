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الرئيس السيسي يرحب بأبناء الشهداء: "كل سنة وأنتم طيبين"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:44 ص
الرئيس السيسي يرحب بأبناء الشهداء: كل سنة وأنتم طيبين
الرئيس السيسي وأبناء أسر الشهداء
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نعيم يوسف
 
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بأطفال وأسر ذوي شهداء الجيش والشرطة، أثناء الاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك، في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض.

وقال السيسي: "السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، أهلا وسهلا بيكم"

كان السيسي قد أعلن في احتفال ليلة القدر، أنه سوف يستقبل أبناء الشهداء للاحتفال معهم في أول أيام العيد.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمسد، حيث أم الصلاة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وبعدها غادر المسجد.

هذا، وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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