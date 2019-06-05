بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)

أدى الآلاف من المواطنين بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة، صلاة عيد الفطر المبارك، والتي انتهت منذ قليل، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.





وتبادل المواطنون التهاني والتقطوا الصور "السيلفي" كنوع من البهجة والاحتفال بالعيد، كما انتشر بائعو البلالين وغزل البنات وألعاب الأطفال، وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.