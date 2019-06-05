بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:10 ص
بلال أحمد
Advertisements
Advertisements
أدى الآلاف من المواطنين بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة، صلاة عيد الفطر المبارك، والتي انتهت منذ قليل، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.
وتبادل المواطنون التهاني والتقطوا الصور "السيلفي" كنوع من البهجة والاحتفال بالعيد، كما انتشر بائعو البلالين وغزل البنات وألعاب الأطفال، وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.
Advertisements
- بعد انتهاء الصلاة.. ننشر أبرز مشاهد احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك (صور)
- بائعو البهجة يخطفون أنظار الأطفال في عيد الفطر (صور)
- بائعو "البلالين" يرسمون البهجة على أوجه الأطفال خلال صلاة عيد الفطر في القائد "إبراهيم" (فيديو وصور)
- المواطنون يحتفلون على كورنيش السويس ليلاً ثانى أيام عيد الفطر
- "البلالين" ترسم البهجة على وجوه أطفال الإسكندرية خلال صلاة عيد الأضحي (فيديو وصور)
- بائعو قبعات وهدايا بابا نويل يبهجون الشارع السكندري في ليلة رأس السنة (صور)
- "العيد" مصدر رزق بائعي البالون من المصلين بالإسكندرية (فيديو وصور)
- تكبيرات صلاة عيد الفطر وتوافد مئات المواطنين بـ"عين شمس" (فيديو)
- توافد مئات المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر بساحة مركز شباب المعادي (صور)