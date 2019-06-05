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بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:10 ص
بـالسيلفي.. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
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بلال أحمد
 
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أدى الآلاف من المواطنين بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة، صلاة عيد الفطر المبارك، والتي انتهت منذ قليل، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين.


وتبادل المواطنون التهاني والتقطوا الصور "السيلفي" كنوع من البهجة والاحتفال بالعيد، كما انتشر بائعو البلالين وغزل البنات وألعاب الأطفال، وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
بـ"السيلفي".. الآلاف من المواطنين يؤدون الصلاة ويحتفلون بعيد الفطر في عين شمس (صور)
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