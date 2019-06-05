مالي تفجر مفاجأة وتقصي الأرجنتين من كأس العالم للشباب

لحق المنتخب المالي بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا.

وحقق المنتخب المالي انتصارا صعبا وتغلب على نظيره الأرجنتيني 5-4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، في ختام منافسات دور الـ16 بالتعادل 2-2.

وعلى ملعب "مييسكي بييلسكو فيالا"، افتتح أدولفو جايش التسجيل لمنتخب الأرجنتين في (د.49) ثم رد منتخب مالي بهدف للاعب عبد الله ديابي في (د.67) وظل التعادل قائما حتى نهاية الوقت الأصلي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، جاء هدف التقدم للأرجنتين بالنيران الصديقة، وسجله المالي عبد الله ديابي بالخطأ في شباك منتخب بلاده.

ورفض المنتخب المالي الاستسلام وواصل محاولاته حتى أدرك التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي عن طريق أبوبكر كونتي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز مالي 5-4.