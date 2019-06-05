توافد مئات المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر بساحة مركز شباب المعادي (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:52 ص
حسام زيدان
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توافد المئات من المواطنين على ساحة مركز شباب المعادي في محافظة القاهرة، استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وتشهد محيط المنطقة استنفار أمني مشدد لتأمين المواطنين خلال أدائهم الصلاة واحتفالاتهم بالعيد، وسط حالة من الفرحة والسعادة وتبادل التهاني ب
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