توافد أبناء كفر الشيخ لأداء صلاة عيد الفطر

Advertisements

توافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، على 375ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيزها جميعا لاستقبال المصلين من قبل مديرية الأوقاف التي أعلنت تخصيص إمام وخطيب أساسي، واحتياطي لكل ساحة.



وتم تجهيز الساحات، وحرص الشباب على اصطحاب ألعاب وهدايا لتوزيعها على الأطفال لرسم البهجة على وجوههم وتبادلا المتوافدين لصلاة العيد التهاني.



وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ القاليم، على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك كل في نطاقه وعمل النوبتجيات اللازمة خلال أيام العيد وإستمرار عمل غرف العمليات للتعامل مع أي أحداث طارئة.