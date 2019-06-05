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عاجل.. محمد صلاح يرد بقوة على الواقعة "المؤسفة" قبل صلاة العيد

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:47 ص
عاجل.. محمد صلاح يرد بقوة على الواقعة المؤسفة قبل صلاة العيد
محمد صلاح
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أحمد عصام
 
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عبر اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد مما يحدث حاليا في قريته أثناء قضاء أجازته في مصر.

 

وكتب محمد صلاح على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "‏اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، ودا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

 

يذكر أن محمد صلاح نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع فريقه ليفربول منذ أيام قليلة.

عاجل.. محمد صلاح يرد بقوة على الواقعة "المؤسفة" قبل صلاة العيد
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